MANCHESTER – Seconda sconfitta consecutiva in Premier League per il Manchester United che crolla in casa travolto dal Tottenham per 3-0. Una sconfitta che certamente non avrà fatto piacere a Mourinho, che già nelle scorse settimane si era lamentato per un mercato deludente.

Contro il Tottenham è arrivata la sconfitta casalinga più pesante della carriera dello Special One: “Volete fare il miracolo di trasformare questa conferenza stampa in un’accusa nei miei confronti, quando invece la mia squadra ha giocato bene e tatticamente siamo stati anche bravi. Quando vinciamo, però, vengo qui e dite che sarebbe stato più importante giocare bene. Ma la cosa che conta qual è allora, vincere o giocare bene?”.

Il portoghese non ci sta e chiede rispetto: “Sapete qual è il risultato? 3-0. Già, 3-0. E sapete cosa significa? Significa tre Premier League, quelle che ho vinto io nella mia carriera. E ho vinto più campionati io che tutti gli altri 19 allenatori messi insieme, che arrivano a due. Quindi esigo rispetto, rispetto e rispetto”, lo sfogo.