Mr. Go, a Roma arriva il distributore automatico di pizza: pronta in 3 minuti, h24, 7 giorni su 7

Arriva a Roma Mr.Go, il distributore automatico di pizza: pronta in soli 3 minuti, h24, 7 giorni su 7, la trovate in via Catania, 2, a due passi da Piazza Bologna.

All’apparenza sembra un classico distributore di snack, colore rosso acceso, ma in realtà è una vera macchina per impastare, cuocere e condire una pizza express. Quattro i gusti disponibili: margherita, diavola, quattro formaggi e pancetta.

Mr.Go, pizza fresca pronta in 3 minuti

Sul sito ufficiale di Mr.Go si legge che “la scelta degli ingredienti è di prima qualità, selezionati accuratamente e di volta in volta monitorati attraverso un sistema remoto che consente di verificare le quantità di prodotto nella macchina e la scadenza per ciascuno in modo da offrire sempre la garanzia di eccellenza di questo prodotto”.

Per vincere la diffidenza dei consumatori, nella patria della pizza, Mr.Go invita il cliente ad osservare l’intero processo di lavorazione.

Distributore di pizza automatico, si vede tutto

All’interno del macchinario è possibile osservare la miscelazione della farina con l’acqua per ottenere un panetto da 160 grammi. Poi l’impasto è pressato a forma di tondo sul quale viene steso il pomodoro. A seconda del gusto selezionato, vengono aggiunti i condimenti, conservati sottovuoto.

Quindi la pizza entra in forno, dove cuoce a 380 gradi. Tempo 3 minuti ed è pronta per essere sfornata nell’apposito cartone.