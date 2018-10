ROMA – Myrta Merlino ha denunciato il comportamento scorretto di un netturbino, che ha lasciato il camioncino della spazzatura nel centro della strada per prendere un caffè. La giornalista de l’Aria che tira ha raccontato che l’uomo non solo ha bloccato il traffico, ma dopo aver chiesto spiegazioni l’ha anche mandata “a quel paese” perché era stato disturbato.

L’episodio è avvenuto per le strade del centro storico di Roma. La Merlino ha trovato un camion della spazzatura fermo in mezzo alla strada ed è scesa a cercarne l’autista. L’uomo, un netturbino, era in un bar a prendere il caffè, come denuncia su Twitter la giornalista:

“#Roma, Venerdì di lavoro. Un netturbino blocca la strada per mezz’ora. Motivo? Caffè al Bar. Stizzito, mi manda anche a quel paese! Dal centralino del #ComunediRoma zero risposte. @virginiaraggi conosce questa triste realtà? È normale tutto questo?”.

Il tweet però non è stato accolto da tutti come segnalazione di una inciviltà e mancanza di rispetto verso i cittadini quale è, ma da alcuni come un’attacco alla Raggi, tanto che invece di sostenere la battaglia per la legalità e il rispetto del lavoro della Merlino in molto l’hanno insultata sui social network.