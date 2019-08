Nadia Toffa, blackout allo stadio del Taranto: i tifosi cantano per lei VIDEO

ROMA – Durante la sfida tra Taranto e Fasano un blackout ha spento le luci dello stadio interrompendo la partita e i tifosi ne hanno approfittato per intonare cori per omaggiare Nadia Toffa. Più volte, infatti, Nadia Toffa alle Iene si è occupata di Taranto e dell’Ilva. Impegno, quello della Toffa, che non è mai passato inosservato in città.

Già a inizio partita sulle tribune dello stadio Erasmo Iacovone, poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Fasano, tutti hanno alzato le mani al cielo e hanno urlato il nome della giornalista. Oltre alla sua gigantografia, tra gli spalti è comparso anche uno striscione con la scritta “Nuje assim pacc pe te!”, “Siamo pazzi di te”.

Il ricordo di Filippo Roma.

“Vedi la grandezza di Nadia? – scrive la iena Filippo Roma su Instagram parlando di Nadia Toffa pochi giorni dopo il funerale che si è svolto a Brescia – Ha avuto il potere di riunirci a Ferragosto”. Chi veniva da una parte. Chi dall’altra. Ci siamo precipitati a Brescia, ovunque ci trovassimo”.

“Ti sarebbe piaciuto vederci tutti insieme li’ per et – continua – stretti in un unico abbraccio. O forse ci hai visto, chissà. Ed è grazie a te che da oggi voglio ancora più bene ai miei compagni di avventura. Sarai per sempre un ricordo indelebile, una luce accesa nella mente, un tocco di magia nel cuore. Si Nadia, sei magica veramente”.

Fonte. YouTube, Instagram.