Nadia Toffa, la dedica di Jovanotti durante il concerto VIDEO

ROMA – Durante la tappa di Policoro del suo “Jova Beach Party” Jovanotti ha cantato “Bella” per Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Conduttrice a cui aveva già dedicato un post scrivendo: “Ci mancherai ma il tuo coraggio resta”.

L’omaggio alla camera ardente.

Anche in questa mattina di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da fuori regione e che lasciano messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene. Anche i lavoratori dell’Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa. Domani mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali in Cattedrale a Brescia.

La famiglia di Nadia Toffa ha affidato ai social un messaggio di saluto: “Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi”.

“Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma – continua il messaggio della famiglia – rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”.