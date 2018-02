ROMA – Naike Rivelli come al solito è senza limiti. L’ultima provocazione viaggia come al suo solito su Instagram, dove si mostra mentre fuma un qualcosa che assomiglia ad una canna.

La figlia 43enne di Ornella Muti parla della questione droga che scuote l’Isola dei famosi, e lo fa con una sua personale proposta indecente a Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana: “Se esci dall’Isola, andiamo in Olanda a fumare una canna e ti monto“, afferma la Rivelli giocando anche sul cognome del naufrago. Dunque, i complimenti ad Alessia Marcuzzi per come ha gestito tutta la vicenda in studio. Ecco cosa dice Naike nel suo post in cui appare in bikini:

“Un APPLAUSO ALLA GRANDISSIMA ALESSIA MARCUZZI che ieri ha gestito benissimo e super professionalmente, una situazione delicata e difficile. Brava Alessia. tu si che Vales!! Un Applauso a Francesco Monte, ABBASSO LE SPIE, ABBASSO I FINTI PERBENISMI , ABBASSO A CHI SPUTA NEL PIATTO DOVE MANGIA, ABBASSO Chi SPUTA sentenze X SMINUIRE GLI ALTRI! EVVIVA LA CANAPA LEGALE!! ABBASSO IPOCRISIA TOTALE!”