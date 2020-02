Nancy Pelosi, le pagine del discorso di Trump erano già state in parte strappate

ROMA – La speaker della Camera Nancy Pelosi, prima di strappare davanti alle telecamere il discorso sullo stato dell’Unione del presidente Trump, secondo quanto mostra un video pubblicato in Rete e ripreso dal New York Post, avrebbe fatto una sorta di pre-taglio dei fogli con la mano, per così rendere più spettacolare il suo gesto.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri. Come mostrano le immagini, la speaker della Camera, appena il presidente ha terminato il suo intervento ha fatto pezzi i fogli del testo. La serata era già iniziata all’insegna del gelo fra i due, con Trump che aveva evitato di stringerle la mano. Pelosi, dal canto suo lo aveva presentato accantonando i rituali dell’occasione. D’altra parte, l’ultimo discorso non fu proprio tenuto, all’apice dello scontro istituzionale che l’anno scorso oppose la presidenza e il parlamento.

Tornando al nuovo video diffuso in queste ore, si vede Pelosi che afferra e fa un piccolo strappo ai fogli del discorso. I fogli di carta restano a faccia in giù sul tavolo con delle piccole fessure sul lato. Il perché di quanto avvenuto lo spiega il New York Post: strappando prima i fogli, il gesto “strappalacrime” della speaker democratica della Camera è andato a buon fine senza alcun intoppo.

L’ufficio di Pelosi non ha risposto alla richiesta di un commento avanzata dal quotidiano statunitense.

Fonte: New York Post, Ansa