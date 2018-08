NAPOLI – Baby gang in azione a Napoli. La denuncia arriva dal consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che posta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sul suo profilo Facebook due video.

“Baby gang scatenate – scrive Borrelli -. In un video gettano una persona nel cassonetto dei rifiuti e in un altro molestano una donna e perseguitano un anziano in metropolitana”. Borrelli racconta di aver scoperto il video pubblicato su una pagina Facebook: “[Nel filmato] si vede un gruppo di ragazzi che segue passo passo un uomo per poi prenderlo in braccio e gettarlo in un bidone della spazzatura che poi chiudono anche”.

“Nel secondo, invece, una decina di scalmanati in metropolitana prende di mira prima una persona anziana costringendola nei fatti a scendere dal convoglio e poi indirizza le sue ‘attenzioni’ verso una signora che appare visibilmente intimorita per quelle che sono vere e proprie molestie nei suoi confronti”, ha aggiunto Borrelli per il quale “questi video che girano sui social non devono essere presi come ‘scherzi’ o ‘goliardate’ perché vengono messe in atto vere e proprie violenze che vanno punite per quel che sono”.