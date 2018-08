NAPOLI – Uno fa il biglietto, in dieci passano il tornello senza pagare alla stazione di Piscinola a Napoli. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un nuovo video che mostra i “portoghesi” dopo quello già ripreso alla stazione di Torregaveta del 23 agosto. A pubblicarlo su Facebook sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli.

Proprio Borrelli e Simioli hanno denunciato la situazione: “Ci è arrivato un nuovo video in cui si vede una decina di persone passare senza pagare il biglietto alla stazione di Piscinola conferma purtroppo che quello che è successo alla stazione di Torregaveta qualche giorno fa, con decine di viaggiatori che aspettavano qualcuno che pagasse il biglietto per accodarsi, non è un’eccezione”.

Per Borrelli queste immagini dettano la necessità di controlli straordinari: “Bisogna prevedere sanzioni realmente applicabili visto che, anche quando si riescono a multare i viaggiatori senza biglietto, quelle multe non vengono mai pagate. La necessità di un maggior controllo degli addetti delle varie compagnie di trasporto che, però, devono poter contare anche sulla presenza delle forze dell’ordine visto che, spesso, chi non paga il biglietto è anche violento”.