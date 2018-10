Napoli, la giornalista inglese e il video sul San Paolo: “Peggio che in Africa”

NAPOLI – Melissa Reddy, giornalista inglese in trasferta per seguire il match di Champions con il Liverpool, ha pubblicato un breve filmato di 25 secondi in cui mostra le condizioni pessime del San Paolo. Un video muto di 25 secondi e solo tre parole: “Stadio San Paolo…”.

La Reddy, che collabora anche con la BBC, ha poi parlato a Radio Marte: “Sono stata anche in Africa e Sudamerica ma questo è lo stadio peggiore che abbia mai visto. Sapevo fosse vecchio ed obsoleto ma è peggio di quel che mi aspettavo, ho visto pezzi di muri che cadevano. Una società come il Napoli merita ben altro, i tifosi meritano di meglio”.