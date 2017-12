NAPOLI – Le immagini di un inseguimento mozzafiato tra le strette vie del centro storico di Napoli: una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri ingaggia una utilitaria che correva troppo veloce. Minuti con il fiato in sospeso per i carabinieri a bordo che prima si lamentano “stiamo girando in tondo”, poi portano il fuggitivo a commettere un errore e imboccare un vicolo senza uscita finendo inevitabilmente per essere arrestato.

Ecco il video riportato dal Corriere della Sera.