ROMA – Sky cambia il palinsesto per Napoli-Juventus. Stasera, infatti, sarebbero andate in onda, in contemporanea con la partita, le nuove puntate della terza stagione per Gomorra.

Così Sky, per accontentare i fan della serie, ha anticipato la pubblicazione delle puntate su “Sky on Demand”. E il calciatore del Napoli Mertens, per pubblicizzare il cambio di palinsesto, ha girato un video divertente con Salvatore Esposito che nella serie interpreta Genny Savastano.