ROMA – L’acqua del mare di fronte al molo di Mergellina a Napoli questa mattina è misteriosamente diventata di un colore bianco, di una densità lattiginosa. Sul posto sono arrivati Guardia di Finanza e tecnici dell’Arpac per effettuare i rilievi del caso, ma è dalle ispezioni a tombini e fogne che si è risaliti ai responsabili, i lavoranti di una ditta di autoespurgo di Caivano.

Subito si era capito che non si trattava di sostanze provenienti dal mare o dalle imbarcazioni. Un video riprende un uomo nell’atto di sversare un composto per la lavorazione del marmo in un pozzetto di viale Gramsci all’altezza del civico 24.

Le immagini della videosorveglianza ritraggono un operaio nell’atto di aprire anche il tombino sbagliato, quello delle acque bianche: inspiegabilmente, se non fosse che la cisterna giusta era già piena della polvere di marmo.