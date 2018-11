NAPOLI – Una donna intubata totalmente sommersa dalle formiche: accade nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e la denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha ricevuto le segnalazioni di cittadini.

“Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di Medicina per la bonifica e la pulizia dove, come denunciano le immagini, sono inaccettabili le condizioni della paziente”, dice Borrelli che ha anche postato su Facebook un video. Il direttore ha aperto una inchiesta interna.

Borrelli è diventato famoso ultimamente perché attraverso i social network denuncia episodi incresciosi avvenuti in Campania. Per esempio ad agosto aveva filmato delle larve nel lavabo dell’ospedale di Caserta: “E’ assurdo che nel bagno di un ospedale ci siano larve a ‘popolare’ un lavabo mezzo pieno d’acqua anche perché il fatto che ci siano larve è un sintomo che quell’acqua sta lì da tempo e non per un guasto improvviso e temporaneo”, aveva scritto condividendo sulla sua pagina Facebook il video in cui si vede un lavandino di uno dei bagni a ridosso del pronto soccorso di ginecologia dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mezzo pieno d’acqua con tanto di larve che nuotano.