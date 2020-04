ROMA – Nell’edizione della sera del 17 aprile, il Tg1 manda in onda un servizio sulla sanificazione stradale avvenuta in alcuni quartieri di Napoli Est, zone considerate difficili come San Giovanni a Teduccio, Scampia, Ponticelli e Barra.

La giornalista in studio lancia il servizio dicendo: “Non è un blitz anti-camorra ma la sanificazione delle strade della città”. Ed anche il commento alle immagini dà molta enfasi alle persone che applaudono dai balconi all’arrivo dei mezzi antisommossa della Polizia che, invece di utilizzare gli idranti per allontanare le persone, in questo caso stanno utilizzando quegli stessi strumenti per sanificare le strade.

Anche il giornalista della Rai presente sul posto utilizza la stessa narrazione. Rivolgendosi ad un passante chiede: “Di solito, quando passa la polizia qui non è bene accetta”. La risposta è eloquente: “Nun me facite parla’”, ovvero non fatemi parlare. Il riferimento che viene fatto nel servizio è agli scontri di camorra che avvengono in quest’area.

Nel servizio si spiega ancora che la Polizia non riceve applausi in queste zone: “Gli agenti non sono venuti per un blitz, ma per sanificare le strade con gli idranti. Le forze dell’ordine quando arrivano qui per arresti e perquisizioni vengono accolti in tutt’altro modo, molte volte con lanci di sassi dai balconi”.

Il servizio non è piaciuto per via dei luoghi comuni su Napoli riproposti per un’ennesima volta. E sui social questo aspetto non è passato inosservato.

La prima a commentare è Anna Trieste, napoletana di Barra e volto noto del mondo della televisione e del giornalismo: “Stasera il Tg1 ha ritenuto opportuno mandare in onda un servizio sulla circostanza a quanto pare per loro miracolosa che a Napoli Est la polizia che fa la disinfestazione nel quartiere non viene accolta dai residenti a sassate. Ma tutt’appost?” (fonte: Twitter, Tg1, Giornalettismo, YouTube).