Napoli, rapina in viale Colli Aminei: ma il comandante dei carabinieri è affacciato alla finestra e interviene (Foto Ansa)

Una rapina in viale Colli Aminei, a Napoli, è stata sventata da un carabinieri. Non uno qualsiasi, ma il comandante della caserma. Che, per puro caso, ha assistito allo scippa dalla finestra di casa. E che è intervenuto, fermando il malvivente.

Viale Colli Aminei (Napoli): lo scippo visto in diretta dal carabiniere

Ha scaraventato a terra due ragazze per impossessarsi della loro borsa. Ma la scena è stata notata da un sottufficiale dei carabinieri che era affacciato alla finestra del suo alloggio di servizio e che ha subito avviato le indagini arrestando il presunto rapinatore.

Il fatto è accaduto in viale Colli Aminei, a Napoli. Due ragazze stavano passeggiando quando sono state avvicinate da uno sconosciuto che era a bordo di una vettura. .

L’uomo è sceso dall’auto e ha scaraventato a terra le 2 vittime che tentavano di fuggire. Si è impossessato della borsa – con all’interno uno smartphone – di una delle due 18enni.

Il carabinieri assiste allo scippo dalla finestra di casa

Alla scena, come detto, ha assistito il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Capodimonte. Affacciato alla finestra del proprio alloggio, il sottufficiale ha iniziato ad urlare e il malvivente si è allontanato lasciando la borsa della’altra ragazza.

In manette è finito un 38enne di Miano, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, nel rione San Gaetano, trovando il cellulare che è stato restituito alla legittima proprietaria la quale, ricorsa alle cure mediche, ne avrà per cinque giorni. Stessa prognosi per l’amica.