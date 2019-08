NAPOLI – Paura in tangenziale a Napoli, dove un’automobilista spericolato è stato ripreso mentre ripercorreva a marcia indietro la rampa di ingresso Camaldoli. La manovra scellerata è stata immortalata da una delle telecamere della tangenziale puntata sulla sulla corsia di accelerazione.

La tragedia si è sfiorata oggi, 1 agosto: l’orario indicato sullo schermo è quello delle 12.05. Nel filmato si vede l’automobile giungere quasi sulla tangenziale, una volta superata la curva e arrestare all’improvviso la sua marcia, in un punto cieco. Se un’altra vettura fosse sopraggiunta in quell’istante non avrebbe potuto in alcun modo evitare lo schianto.

Pochi istanti dopo l’auto ricomincia a muoversi, ma lo fa in retromarcia, prima tagliando trasversalmente la curva, poi sul lato sinistro della carreggiata. E’ stato solo per un caso fortuito che le altre due automobili arrivate sulla rampa non l’abbiano travolta in pieno.

A postare il video su Facebook e a denunciare l’accaduto è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che spiega: “Siamo riusciti a risalire al numero di targa dell’autovettura e abbiamo già inoltrato una denuncia alle forze dell’ordine. Il conducente va fermato quanto prima. Non è tollerabile un comportamento del genere che ha messo a grave repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Troppo spesso ci troviamo ad avere a che fare con comportamenti contrari al codice della strada. Stavolta però si è andato oltre, con una manovra estremamente intempestiva e pericolosa”. (Fonte: Facebook)