ROMA – Scippato in strada mentre porta a spasso il cane.

Accade a Napoli in zona Masseria Grande, quartiere di Pianura, nella zona nord-occidentale della città. Mentre è a spasso con il proprio cane, un uomo su un motorino gli si avvicina e lo scippa della catenina che ha al collo.

Il tutto davanti alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero ora fornire un prezioso contributo per rintracciare lo scippatore.

A diffondere le immagini dello scippo è il genero della vittima che le ha girate al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, chiedendo la massima diffusione.

Borrelli infatti è da tempo impegnato in battaglie contro il degrado a Napoli, battaglie che lo hanno portato a subire anche delle minacce.

Dalle immagini si vede l’uomo che, mentre passeggia col proprio cane, viene raggiunto alle spalle da un uomo che, a bordo del proprio motorino, rallenta e gli si avvicina per poi scipparlo della catenina che aveva al collo.

“Con l’allentamento delle restrizioni, temevamo si ritornasse nelle stesse condizioni di caos, delirio ed illegalità che regnavano prima dell’emergenza sanitaria”, ha commentato lo stesso Borrelli.

Che aggiunge: “Ed infatti così sta accadendo, anche sin troppo rapidamente. Bisogna essere in grado di marginare la crescita della criminalità, che si propaga molto più veemente di un virus, con pattugliamenti continui delle strade ad opera delle forze dell’ordine e tolleranza zero per i criminali”.

Il consigliere regionale dei Verdi prosegue: “Non è più il momento di andarci leggeri, i cittadini devono poter essere messi al sicuro dall’epidemia così come dai balordi e dai delinquenti” (fonte: FanPage, YouTube).