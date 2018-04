NAPOLI – A “Quelli che il calcio” va in scena la reazione genuina dell’inviata Anna Trieste.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il napoli segna al 93esimo e l’inviata in collegamento con lo studio perde ogni controllo: “Gooooool!!!!”. Accanto alla Trieste c’è lo storico giornalista Ferruccio Gard. la simpatica giornalista partenopea non si è riuscita a contenere per la rete di Diawara ed è letteralmente esplosa. Su Facebook il video, pubblicato da Area Napoli: