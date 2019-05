NAPOLI – Il sicario si avvicina al suo obiettivo, impugna la pistola e prova a sparare, ma si inceppa. La vittima designata inizia a fuggire tra la folla in pieno giorno per la strada di Napoli e il sicario gli spara, incurante dei passanti. Questo il contenuto dei video che mostra la sparatoria in cui una bambina di 4 anni, Noemi, è rimasta gravemente ferita il 3 maggio.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di piazza Nazionale, dove venerdì pomeriggio un uomo dal volto coperto da un casco integrale ha aperto il fuoco contro Salvatore Nurcaro, un pregiudicato di 32 anni. Il video mostra il sicario scendere dalla moto e avvicinarsi al suo obiettivo, puntare la pistola e provare a sparare, ma l’arma si inceppa.

Nurcaro inizia a correre e fugge dal sicario, che però lo insegue sparando alla cieca tra la folla e sullo sfondo, tra i passanti, si nota una donna che tiene per mano una bambina, quella rimasta ferita durante la sparatoria. Il sicario corre e salta il corpo della bimba per inseguire il suo bersaglio. Altre telecamere mostrano l’uomo armato inseguire Nurcaro, fino a quando desiste e torna sui suoi passi per darsi alla fuga, scavalcando di nuovo il corpo di Noemi a terra. (Fonte YouTube / Juorno tv)