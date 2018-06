ROMA – “In seguito agli avvenimenti Juventus-Napoli under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati”: la comunicazione è dell’ufficio stampa della Juventus, il segno che i ragazzini del vivaio l’hanno fatta davvero grossa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sul web, infatti, stavano circolando le immagini del post-partita della vittoria sui pari età del Napoli, festeggiata cantando in coro i soliti vergognosi cori razzisti che hanno imparato dai supporters più grandi allo stadio.

“Ho un sogno nel cuore…Napoli usa il sapone“, cantavano inconsapevoli della gravità del gesto, con l’aggravante di farlo a favor di telecamera degli smartphone per l’inevitabile post su Instagram. L’autore del post, a testimonianza dell’idiozia della vicenda, è originario della provincia di Salerno. Ieri si è scusato pubblicamente: “Era soltanto euforia, mi scuso con quelli di Napoli”: la Juventus minaccia provvedimenti disciplinari, si vedrà se avranno imparato la lezione.