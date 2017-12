NAPOLI – C’è una scena molto forte, di sesso e amore, nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, il mistery Napoli Velata (dal 28 dicembre nelle sale in 300 copie). È una scena che non ti aspetti per l’attrice che la interpreta, Giovanna Mezzogiorno, che ha come partner il lanciatissimo Alessandro Borghi. La scena apre il film, dura dieci minuti e forse più. I due sono perfetti sconosciuti, si sono appena casualmente incontrati. Lui le dice che quella notte non dormirà perché finiranno a letto. Poi il giallo che dà l’incipit alla storia.

Il Corriere della Sera ha raccolto i commenti di Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi sulla bollente sequenza iniziale. Giovanna: “L’ho vissuta con tensione prima di farla, sapevo quanto fosse importante per Ferzan e per la storia. Due personaggi che si conoscevano da poco. È’ scattata da subito una grande chimica tra noi, un’intesa artistica, fisica mi spingo a dire. Non c’è stato nessun momento di imbarazzo. L’abbiamo girata in una notte, è andata liscia, ha creato una bella atmosfera sul set. Qualcosa di speciale. Alla fine ero felice d’averla fatta”. Alessandro: “Sono tre anni che dico che per me è un anno speciale. Era tempo che non si faceva un film come questo. Era più semplice per Giovanna. Una donna davanti a quella scena ha altre esigenze e preoccupazioni; se non trovi una bella persona maschile non è un’esperienza felice”.