NAPOLI – I viaggiatori in coda ai tornelli della fermata Torregaveta della linea ferroviaria Cumana a Napoli aspettano che qualcuno faccia un biglietto e lo obliteri per passare dietro di lui, viaggiando gratis: è la scena ripresa in un video postato su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli.

I due nel loro post su Facebook scrivono: “A Napoli , fermata Cumana di Torregaveta. Decine di persone aspettano ai varchi di ingresso che qualcuno faccia il biglietto e lo obliteri per superare i tornelli senza pagare e viaggiare gratis. Quando le porte si aprono, c’è l’assalto dei ‘portoghesi’. C’è persino chi porta con sé un materasso gonfiabile per il mare. E’ il segno del profondo degrado che stiamo raggiungendo come collettività – denunciano Borrelli e Simioli – Spiace vedere genitori che insegnano ai figli a viaggiare senza biglietto. Spiace sentire il divertimento di tutti nell’assistere alla scena senza che nessuno si senta in dovere di comperare un biglietto. Abbiamo segnalato al presidente dell’Eav, Umberto de Gregorio, quanto accaduto e ho avuto rassicurazioni che in quella fermata si faranno i dovuti controlli per evitare che si ripeta ancora un simile episodio. Abbiamo deciso di pubblicare il video per identificare gli ‘scrocconi'”.