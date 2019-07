Napoli: il VIDEO del poliziotto che spara al pitbull che aggredisce il collega

ROMA – Ecco il momento in cui un poliziotto ha sparato a un pitbull in mezzo alla strada, a Napoli. Il cane si era avventato contro un agente, collega di quello che ha sparato. Subito dopo lo sparo, i poliziotti hanno portato il pitbull in una clinica per provare a salvarlo ma l’animale è morto.

Il pitbull è stato portato al centro veterinario del Frullone: la situazione è precipitata dopo un primo momento in cui le condizioni del cane, ferito da un agente di polizia a difesa di un suo collega aggredito a morsi, non sembravano gravi. Inutili, dunque il trasporto tempestivo ed i primi soccorsi. Il cane, secondo i dati acquisiti dalla polizia, non aveva il microchip.

Lo sparo al pitbull per strada a Napoli.

Il cane era stato ferito da agenti di polizia quando, durante la consegna di una notifica ad un uomo agli arresti domiciliari, ha aggredito e preso a morsi un loro collega. Dopo il ferimento gli agenti hanno deciso di non aspettare la speciale ambulanza veterinaria che tardava a raggiungere l’abitazione in via Rosaroll e, caricato il cane nell’auto di servizio, lo hanno portato al pronto soccorso veterinario.

Allo sparo sono seguiti momenti concitati durate i quali l’uomo agli arresti ha sferrato un pugno ad uno degli agenti presenti. All’uomo viene contestato il possesso del pitbull, proibito a chi è in regime detentivo. (Fonte Ansa).