ROMA – “Sta tornando a Roma…il nostro Spelacchio!”. E’ la stessa sindaca di Roma, Virginia Raggi, ad annunciare su Facebook il ritorno dell’albero di Natale in piazza Venezia. E lo fa pubblicando il video della presentazione, firmata Netflix con tanto di intervista di Gigi Marzullo.

Anche quest’anno infatti a sponsorizzare l’abete natalizio sarà il colosso delle piattaforme streaming. Nel video, volutamente ironico, si vede l’albero che rilascia un’intervista a Marzullo. Un modo per scherzare sulle polemiche nate nel 2017, quando l’abete all’epoca semispoglio e perciò ribattezzato Spelacchio, divenne un caso nazionale.

Dopo le pesanti critiche, difficili da farsi scivolare sulla corteccia, e una crisi d’identità che lo ha portato a dubitare di sé stesso e del motivo per cui era nato, il Natale, il caro abete spelacchiato sembra aver ritrovato il suo equilibrio grazie allo yoga.

Nel dialogo surreale via cellulare tra l’albero e Marzullo, il giornalista non può fare a meno di porgli le sue proverbiali domande: “Spela, per un albero è più importante la sintesi clorofilliana o l’amicizia?”.