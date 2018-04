ROATAN – La nave da crociera urta il molo danneggiando la banchina e la parte inferiore della nave che alla fine si arena in acque poco profonde.

Accade nel porto di Roatan, un’isola tropicale del Mar dei Caraibi che appartiene all’Honduras. A perdere il controllo è la Msc Armonia. L’impatto, ripreso in un video ripreso dal patio di un ristorante a pochi metri dal molo, non ha provocato feriti tra i 1800 passeggeri a bordo. Nel video si nota chiaramente che il comandante aveva dato fondo alle ancore, nel tentativo di fermare o almeno rallentare la nave.

La manovra errata si conclude con un grande boato. La banchina del porto affonda e lo scafo della nave subisce qualche danno. La Msc Crociere, dopo quanto accaduto, ha diffuso questa nota:

“Durante la fase di manovra la nave, per cause ancora da accertare, ha deviato dalla rotta prevista ed è andata a strisciare la banchina. Nessun passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Dopo le necessarie riparazioni la nave ripartirà per il Belize”.