L’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto non è andata giù a Pavel Nedved che al fischio finale ha sfogato tutta la sua rabbia contro un cartellone a bordo campo. Le immagini del gesto rabbioso del dirigente bianconero è finito subito sui social, dove in molti hanno criticato Nedved.

Non è la prima volta che Nedved si rende protagonista di simili reazioni e anche in tribuna al Diego Armando Maradona di Napoli in coppia con Paratici si era lamentato per l’arbitraggio.

Poco prima della partita, Nedved si era detto dispiaciuto di dover giocare una partita così importante senza tifosi sugli spalti: “Dispiace che non ci possano essere i tifosi perché è stato sempre più bello giocare con i tifosi. Ma dobbiamo affrontare questa situazione. In queste partite devi dare sempre qualcosa in più del solito perché, se no, difficilmente puoi pensare di passare il turno”.

Juventus eliminata dalla Champions, ora si prova la rimonta in campionato

Purtroppo per la Juventus la serata, l’ennesima della stagione, è stata amara. Il Porto, pur perdendo 3-2 dopo i tempi supplementari, ha staccato il pass per i quarti di finale grazie al 2-1 dell’andata. Ora per i bianconeri non resta che provare a rimontare i 10 punti di svantaggio dall’Inter capolista e, soprattutto, vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Per cercare di arrivare in fondo alla Champions invece si dovrà aspettare ancora. Dopo la finale del 2017 persa con il Real Madrid e dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juve non è mai riuscita a superare i quarti di finale. Tre eliminazioni contro squadre (Ajax, Lione e Porto) sulla carta inferiori alla Vecchia Signora.