Negazionisti della neve in Spagna: “È di plastica, ci stanno prendendo in giro”. Il VIDEO è virale (foto da filmato YouTube)

Negazionisti della neve: dopo i negazionisti del Covid, ecco quelli della neve.

Infatti in Spagna è virale il video di una donna che nega l’esistenza della neve che sta scendendo copiosa nella Penisola Iberica.

Negazionisti della neve in Spagna, il video della donna è virale sui social

Gelo record e nevicate copiose in Spagna. Il freddo ha dato alla testa ad una donna che si è iscritta al ‘partito’ dei negazionisti della neve.

Questa donna sostiene che la neve caduta con la tempesta Filomena non sia reale. Non solo, per la donna non è neve ma plastica.

La donna non si è limitata a questo, ha voluto girare un video per dimostrarlo. Filmato che è diventato praticamente subito virale.

Quale sarebbe questa prova? La donna è uscita sul terrazzo, ha preso una palla di neve e le ha dato fuoco con un accendino.

Dopo averlo fatto, la donna ha sbottato in questo ormai famoso filmato:

“Non si rompe, si annerisce e puzza di plastica bruciata. L’acqua dovrebbe sciogliersi e cadere queste sono le sciocchezze che ci dicono. È plastica pura. Non si può continuare a barare con tutto”

Negazionisti della neve in Spagna, arriva la replica del biologo Álvaro Bayón

Dopo aver visto il filmato, il biologo Álvaro Bayón ha deciso di fornire la sua spiegazione su Twitter.

“La fiamma è stata applicata su un punto specifico. La maggior parte del calore si è dissipato attraverso il resto della massa di ghiaccio. Effettivamente non si è sciolto a causa dell’elevato calore specifico del ghiaccio.

Nel punto in cui il ghiaccio è colpito direttamente dalla fiamma, si passa improvvisamente da una temperatura molto bassa ad una molto alta.

Quindi si ha la sublimazione. Un processo molto semplice da comprendere.

Per capirlo basta aver frequentato la scuola media (ESO in Spagna…).

In che consiste la sublimazione? Nel passaggio dal ghiaccio al vapore senza passare per la fase liquida”.

Ma come avviene sempre in questi casi, la spiegazione scientifica ha avuto meno clamore della bufala negazionista (video YouTube).