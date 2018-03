KATHMANDU – Sotto choc e con i vestiti stracciati ma viva. Sono in tutto 16 i passeggeri sopravvissuti allo schianto aereo avvenuto la mattina di oggi, lunedì 12 marzo a Kathmandu in Nepal. Tra questi c’è la donna ripresa in questo video, pubblicato da Corriere Tv.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Il volo proveniente dal Bangladesh è precipitato e si è incendiato durante l’atterraggio a Kathmandu. Le persone a bordo erano 70, 67 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. La donna riemersa dalle lamiere contorte dell’aereo, all’apparenza non sembra abbia gravi ferite. La dimostrazione arriva anche dal fatto che la donna cammina da sola, aiutata solo da alcuni soccorritori.