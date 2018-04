ROMA – Un gruppo di turisti viaggiano sul monte Annapurna, massiccio montuoso situato nel Nepal centrale, passando su una strada molto pericolosa. I turisti si spostano da Besisahar a Manang e il loro video è da brividi. La loro jeep passa in un punto in cui la strada è allagata a causa di una vera e propria cascata. Poi il viaggio prosegue passando per un punto più asciutto ma decisamente ancora tortuoso.

Postato in Rete una settimana fa, il video è diventato virale raccogliendo più di 330mila visite.

L’Annapurna è un massiccio montuoso situato nel Nepal centrale. Si trova vicino all’Himalaya ed è lungo circa 55 km. Si tratta del decimo monte più alto della Terra, con la sua cima più alta che raggiunge gli 8.091 metri.