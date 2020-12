Neve in Liguria, autostrade in tilt VIDEO. Tir e automobilisti bloccati, interviene la Protezione civile

Neve in Liguria e le autostrade della regione vanno in tilt. La rabbia degli automobilisti bloccati, Problemi specialemente sulla A7, sulla A10 e sulla A26. Arriva la Protezione civile.

Il Tavolo emergenza della prefettura cui spetta il coordinamento delle operazioni, ha richiesto l’intervento della Protezione civile regionale per fornire supporto alle persone rimaste bloccate in autostrada, soprattutto per quanto riguarda il tratto della A7 attorno a Busalla e sulla A10. Problemi anche sulla A26.

Neve in Liguria, ecco le tratte interessate

Nevica sulla A26 Genova-Gravellona-Tocene, sulla A7 Milano-Serravalle tra Serravalle Scriva e il bivio con la A12 e sulla diramazione Predosa-Bettole.

Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, Polstrada ha disposto il divieto temporaneo alla circolazione sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con al A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia.

Sulla A7 Genova-Serravalle, tra la diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova e tra Bivio A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, il divieto è previsto solo per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Nel savonese A6 chiusa ai Tir, da Savona a Ceva in direzione Torino e da Carmagnola a Savona, in direzione Savona.

Mezzi pesanti bloccati in Liguria

Con la chiusura della provinciale 29 di Cadibona, nel savonese, causata dalla caduta di alcuni alberi e quella disposta per i Tir in alcuni tratti della A6 e della A26 per le forti nevicate, i mezzi pesanti sono sostanzialmente ‘bloccati’ in Liguria, in quanto non esiste una strada transitabile nella direttrice nord-sud.

Intanto sull’A7 il divieto di circolazione tra la diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano è stato esteso a tutti i veicoli.

Neve in Liguria, l’intervento della Protezione civile

La Protezione civile regionale, ha avviato immediatamente l’operazione con tutti i mezzi richiesti per il supporto alla popolazione.

“Regione Liguria, anche attraverso la Protezione civile regionale, la cui Sala operativa resterà come sempre aperta 24 ore su 24 fino alla conclusione dell’allerta meteo – spiega una nota – ha monitorato e continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità”.

Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 4 dicembre, si sono infatti verificati disagi causati dalla neve in particolare sulle autostrade di collegamento con le regioni confinanti, cioè A6, A7 e A26.

I fenomeni, sia nevosi che relativi alla pioggia, sono destinati a proseguire in giornata e riprendere, dopo una breve pausa, anche nella giornata di domani, sabato 5 dicembre. A seguire un video che mostra la rabbia degli automobilisti bloccati in auto che si chiedono come sia possibile avere tutta questa neve sull’autostrada (fonte: Ansa, Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).