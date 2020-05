ROMA – Un papà gioca per la prima volta con la tecnologia della realtà virtuale e si fa talmente tanto prendere dal gioco e perde la cognizione della realtà che ha intorno.

Il padre, ad un certo punto finisce per combinare un disastro.

La scena è stata immortalata e pubblicata sui social dalla figlia: nel video si vede l’uomo cimentarsi in una passeggiata virtuale su una tavola sospesa in cima a dei grattacieli. Ad un certo punto, al suo avatar viene chiesto un abile salto al fine di evitare una rovinosa caduta. Peccato però che nell’evitare la caduta luomo finisce per schiantarsi contro il televisore di casa, distruggendolo.

Il fatto è avvenuto a New Orleans negli Stati Uniti. L’uomo è, dotato del visore VR comunemente usato per compiere questo tipo di “esperienze”.

Vacche con visiere della realtà virtuale per fare il latte migliore

Il clima in Russia, si sa, non è dei migliori. Per tutti, vacche comprese. Tanto che una fattoria della regione di Mosca ha deciso di sperimentare l’uso di visori di realtà virtuale per migliorare l’umore delle mucche. Mostrando verdi pascoli al posto di lande grigie – e aumentando così la produzione del latte.

Risultato: i primi test avvenuti nel novembre 2019 sembrano promettenti. “Gli esperti hanno notato una riduzione dell’ansia e un miglioramento dell’umore emotivo generale nella mandria”, ha affermato l’amministrazione agricola regionale (fonte: Il Fatto Quotidiano, YouTube).