New York: le rapiscono il figlio in pieno giorno, la mamma lo riprende così VIDEO

A New York una madre ha vissuto uno dei momenti più terribili che un genitore possa provare, il rapimento di un figlio, il tutto in pieno giorno. Per fortuna la donna ha donna ha estratto dal finestrino il bambino prima della partenza dell’automobile, come si vede nel video.

Il tentato rapimento a New York e il gesto della mamma

Tutto è accaduto giovedì 15 luglio, a New York, con la mamma ha salvato il proprio figlio di cinque anni da un rapimento alla luce del sole. Un uomo di 24 anni, poi identificato e arrestato con l’accusa di rapimento, ha accostato in auto e caricato di peso il bambino che correva sul marciapiede. La madre ha reagito prontamente, avvicinandosi all’automobile ed estraendo il figlio dal finestrino aperto.

L’uomo è poi fuggito in auto, nonostante alcuni passanti abbiano provato a fermarlo. Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto e così la polizia è risalita molto velocemente all’umo, grazie anche alla targa del suo veicolo.

Nella zona del Queens

L’episodio è avvenuto intorno alle 20, nel Queens. La donna stava camminando per strada con i suoi tre figli. Poi dal nulla spunta l’uomo che in una frazione di secondo prende il bambino e lo carica in macchina, dove alla guida c’era il complice. Ieri poi la polizia è riuscita ad arrestare l’uomo che le ha materialmente strappato il bambino: si tratta di un 24enne che è stato accusato di tentato rapimento.