NEW YORK – La strage verso la festa di matrimonio. Una limousine con a bordo gli invitati si scontra con un’altra vettura: il bilancio è di almeno 20 morti, di cui 18 – secondo indiscrezioni – viaggiavano nella limousine.

L’incidente è avvenuto nello stato di New York, nella contea di Schoharie, popolare in questo periodo dell’anno per i colori sgargianti dei boschi d’autunno.

L’autorità per la sicurezza stradale americana, la National Transportation Safety Board, ha inviato un team di investigatori sul posto per cercare di capire la dinamica. ”E’ stata come un’esplosione” riferiscono alcuni testimoni ai media locali descrivendo il boato causato dall’incidente, verificatosi a quello che dai cittadini della zona viene descritto come un ”incrocio maledetto”.

Un incrocio al quale, nonostante gli sforzi dei politici locali, non si è riuscita a trovare una soluzione. Lo scontro è avvenuto intorno alle due del pomeriggio locali di sabato 6 ottobre: immediata la risposta delle forze dell’ordine, con sei ambulanze tre squadre di vigili del fuoco e due elicotteri accordi nel giro di pochi minuti.

A dare l’allarme Jessica Kirby, manager del negozio di fronte al quale e’ avvenuto lo scontro, Apple Barrel Country Store. ”La polizia dello stato sta lavorando con le autorita’ federali e locali per indagare sull’incidente – afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo -. Ho indicato a tutte le agenzie statali di fornire le risorse necessarie per aiutare nell’indagine e determinare cosa è accaduto”.