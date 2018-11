NEW YORK – Kieriah LaGrave è una ragazza di 22 anni che vive a Plattsburgh nello Stato di New York. Qui, nel nightclub Five1Eight la ragazza ha afferrato al collo un buttafuori mettendolo ko. La donna ora è stata arrestata per aggressione.

“Mi hai toccato il sedere”, ha detto Kieriah, che ha dichiarato di essere stata molestata. Quello che era avvenuto in precedenza era però completamente diverso da quanto detto da lei: il suo gesto è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza che hanno ripreso anche gli attimi precedenti all’attacco, quelli del presunto palpeggiamento.

In effetti il buttafuori è passato vicino alla ragazza che si trovava al bancone con un’amica. Ma era di spalle e ha probabilmente solo sfiorato il fondoschiena per errore passandole vicino. Un fatto evidentemente frainteso dalla LaGrave che ha afferrato l’uomo per il collo, ha stretto la morsa e lo ha fatto crollare in terra privo di sensi.

Il video è stato diffuso dal NyPost e diffuso sui social da varie angolazioni. Le immagini mostrano tutta la sequenza, scagionando di fatto il buttafuori, che si è comunque ripreso pochi secondi dopo. La ragazza invece è stata arrestata dalla polizia.