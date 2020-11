New York, senzatetto spinge donna sui binari e la metro la investe VIDEO

Prima una avvertenza: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile. Nelle immagini, girate da una telecamera di sicurezza della metropolitana di New York mostra un senzatetto spingere una donna sui binari poco prima l’arrivo di un treno.

Le immagini sono molto forti. Il senzatetto spinge la donna e poi, dopo qualche secondo, arriva la metro che investe la donna. Tutto è avvenuto intorno alle 8,30 di giovedì sulla piattaforma 4/5/6 in direzione nord a 14th Street-Union Square di New York.

Uno degli altri pendolari, vista la scena, lo si vede sconsolato mentre si mette le mani tra i capelli.

La donna per fortuna non è morta e alla fine ha riportato solo alcune ferite non gravi.

“Per fortuna – raccontano i tecnici – la donna è caduta in un preciso che le ha permesso di non venir completamente investita dalla metro”.

E il senzatetto? Che fine ha fatto?

L’uomo, Aditya Vemulapati, è stato arrestato pochi istanti dopo e ora è accusato di tentato omicidio e aggressione sconsiderata.

Restano le immagini davvero terribili riprese dalla telecamera di videosorveglianza della stazione della metropolitana. Restano anche le immagini del pendolare che, sconsolato, dopo aver assistito alla scena, si volta dall’altra parte in preda al panico.

Vi ricordiamo: la visione del filmato è sconsigliata ad un pubblico sensibile. (Fonti: New York Times, YouTube)