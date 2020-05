New York, suv della polizia investe manifestanti VIDEO

New York, suv della polizia investe manifestanti

NEW YORK – La polizia di New York sta indagando su un video che mostra un suv della stessa polizia mentre investe una folla di manifestanti.

Il video mostra l’auto di fronte a un gruppo di persone che lanciano oggetti contro il veicolo, davanti al quale c’era una barricata. La macchina sembra quindi voler rovesciare la barricata, investendo i manifestanti.

Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato che l’incidente è sotto inchiesta, ma ha sottolineato che gli ufficiali potrebbero non aver avuto altra scelta.

Nelle ultime ore migliaia di persone sono scese in piazza in vari quartieri della Grande Mela per protestare contro la morte di George Floyd.

I dimostranti hanno occupato strade, bloccato il traffico, preso di mira le auto della polizia con graffiti e marciato da Harlem a Brooklyn, dal Queens alla Trump Tower a Manhattan.

A Brooklyn ci sono stati anche alcuni tafferugli con la polizia, che venerdì aveva arrestato oltre 200 persone all’esterno della Barclays Center.

Intanto emerge la notizia che il presidente americano, Donald Trump, ha telefonato alla famiglia di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso durante un arresto a Minneapolis, ma pare non diede il tempo a chi era dall’altra parte del telefono di dire la propria.

Parlando con Al Sharpton di Msnbc, il fratello di George, Philonise Floyd, ha dichiarato che la sua conversazione con Trump è stata “troppo veloce”.

“Non mi ha nemmeno dato l’opportunità di parlare”, ha raccontato.

“Era difficile. Stavo cercando di parlargli, ma continuava a volermi mandare via, come se mi dicesse ‘non voglio sentire di cosa stai parlando’.

E gli ho solo detto che voglio giustizia. Ho detto che non potevo credere che abbiano commesso un linciaggio moderno in pieno giorno”. (fonti ANSA, AGI)