New York, uomo cade sulle rotaie: poliziotto lo salva prima dell’arrivo della metro

Un uomo cade dalla banchina della metropolitana a New York, proprio mentre sta per arrivare il treno. Un agente di polizia, impavido, si lancia sulle rotaie e lo porta in salvo.

New York, il video del salvataggio postato dal Dipartimento di polizia

Il video del gesto eroico del poliziotto è stato condiviso via Twitter dal Dipartimento di polizia di New York. L’uomo era caduto privo di sensi sui binari e l’agente si è precipitato a soccorrerlo mentre gli altri passeggeri in attesa della metro gli gridavano: “Hurry, hurry, hurry” (Veloce, veloce, veloce, ndr).

Nel filmato si vedono infatti le luci del treno sopraggiungere dalla galleria. Pochissimi istanti prima dell’arrivo del convoglio il poliziotto riesce a sollevare l’uomo svenuto con l’aiuto di un altro buon samaritano, nel frattempo intervenuto.