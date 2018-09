NEW YORK – Nicki Minaj contro Cardi B: le due cantanti si sono sfidate a…colpi di scarpe, durante un evento della New York Fashion Week, più precisamente l’Harper Bazaar Icon Party.

L’evento stava andando avanti senza intoppi quando le due (che, per usare un eufemismo, non sono amiche da tempo) hanno cominciato a scambiarsi “gentilezze”. Cardi B ha iniziato a inveire contro la rivale e Nicki Minaj ha risposto con fare minaccioso. A quel punto varie persone si sono messe di mezzo per evitare che dalle parole si passasse ai fatti.

Ma davanti alla furia di due donne che si odiano, si sa, c’è poco da fare: Cardi B si è sfilata una scarpa e l’ha lanciata contro Nicki. Alcuni dei presenti hanno ripreso il video e l’hanno postato sui social network, dove ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Ma lo scontro sembra non finire qui: Cardi B sui social ha “promesso” che ci sarà un seguito.