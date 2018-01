ROMA – Serviti in eleganti coppe d’argento, mangiati con le bacchette. Nicole Kidman davanti alle telecamere di Vanity Fair ha consumato un pranzo a base di insetti. “Sono squisiti”, ha detto la popolare attrice lanciando quella che sembra essere l’ultima finezza gastronomica.

In realtà, spiega il sito Dagospia, mangiare gli insetti fa parte del microstoccaggio e sono numerose ormai le reti di allevamento che commercializzano proprio queste nuove “pietanze”. Davanti alle telecamere dello show Secret Talent Theatre di Vanity Fari, l’attrice Nicole Kidman ha pasteggiato con saporiti grilletti e larve di scarafaggio fruttate, non senza perdersi in una simpatica gaffe:

“L’attrice sudafricana si è cimentata in un’impresa degna della serie tv ‘Survivor’ quando le sono state portate diverse portate, di insetti, serviti rigorosamente in coppe d’argento. “Due miliardi di persone al mondo mangiano insetti, ricorda la Kidman, e io sono una di loro”, dice candidamente alle telecamere. Come primo le hanno portato delle sfingidi vive, umidose e dal sapore indescrivibile secondo il palato raffinato dell’attrice. Poi le sono state servite delle larve di scarafaggio “fruttate” con dei “saporiti” grilletti di contorno. Descrivendo il sapore di questi ultimi, la Kidman fa anche una gaffe dicendo che assomigliano a delle “noci” pelose (in inglese “nuts” vuol dire anche testicoli). E per dessert… delle gustosissime cavallette fritte: “Le consiglio a tutti, sono davvero squisite”.

(Video da YouTube/Vanity Fair)