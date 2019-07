ROMA – I passeggeri a bordo di un volo della Azman Air, una compagnia aerea nigeriana, hanno assistito dai finestrini ad un uomo che è saltato su una delle ali del velivolo in partenza.

E’ accaduto all’aeroporto Murtala Muhammed di Lagos in Nigeria: mentre il velivolo aveva già iniziato a muoversi per portarsi sulla pista di decollo, l’uomo è arrivato improvvisamente di corsa per saltare sull’ala dell’aereo.

Il pilota è riuscito a fermare e a spegnere il motore: gli addetti alla sicurezza dello scalo hanno arrestato l’uomo e l’hanno trattenuto per accertamenti. Non si conoscono al momento le ragioni del folle gesto durato in tutto circa mezz’ora e avvenuto lo scorso venerdì.

Il passeggero che ha registrato col telefonino la scena ha raccontato che l’uomo cercava insistentemente di salire su uno dei motori dell’aeromobile: “I passeggeri erano in preda al panico temendo che potesse essere un terrorista. Anche perché l’uomo teneva una borsa in una mano” ha detto il passaggero.

Un portavoce dell’Autorità Federale degli Aeroporti della Nigeria (Faan), in un breve messaggio rivolto alla stampa ha detto che l’uomo è stato catturato dalla sicurezza. Il portavoce non ha rilasciato informazioni sulla sua identità e soprattutto sul suo stato mentale.

Dopo essere stati fatti scendere per permettere ai tecnici di controllare le condizioni dell’aereo, i passeggeri sono risaliti a bordo e sono finalmente partiti.

Fonte: Youtube