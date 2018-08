GAETA – Nino D’Angelo in versione estrema all’Arena Virgilio di Gaeta: il cantante napoletano si è arrampicato sui tralicci del palco e ha cantanto da lassù, rischiando seriamente di cadere [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Nino ha voluto omaggiare con questo gesto da eterno ragazzino i numerosi fan che si erano radunati in piazza Monsignor Luigi Di Liegro per assistere alla sua esibizione.

Per fortuna i tecnici e i componenti dello staff organizzativo sono stati subito pronti e in men che non si dica lo hanno raggiunto sul traliccio e l’hanno convinto a scendere a terra, anche su precisa intimazione delle forze di polizia preoccupate di possibili incidenti e di mantenere l’ordine pubblico.

Per fortuna alla fine tutto si è risolto con un grande spavento e il divertimento delle persone che hanno assistito a questo fuori programma.