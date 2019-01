NIZZA – Un uomo di nazionalità tunisina ha dato in escandescenze – gridando fra l’altro ‘Allah Akbar’ – nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio su un aereo della compagnia Transavia decollato da Parigi e diretto a Tunisi, costringendo i piloti ad atterrare a Nizza per farlo sbarcare.

L’uomo, secondo quanto si è appreso, si è prima messo a pregare, poi ha tentato di raggiungere la cabina dei piloti e, all’opposizione decisa del personale di bordo, si è messo a gridare assumendo “un comportamento violento”, secondo quanto riferito più tardi dal procuratore di Nizza, Jean-Michel Pretre.

L’uomo, di circa 30 anni, è stato posto in stato di fermo e, dopo accertamenti medici sul suo stato di salute mentale, ricoverato in ospedale per cure psichiatriche.