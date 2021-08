Nizza – Marsiglia, invasione di campo e rissa allo stadio durante il derby della riviera: partita sospesa VIDEO

Maxi rissa e invasione di tifosi in campo allo stadio di Nizza durante la partita di domenica sera, 22 agosto, tra Nizza e Marsiglia, il derby della Riviera.

Tutto è nato da un calcio d’angolo in favore del Marsiglia che avrebbe dovuto tirare Payet. Ma una bottiglietta lanciata dagli spalti l’ha colpito in testa, lui l’ha rilanciata con rabbia verso la curva e i tifosi dell’Ultras Populaire Sud sono scesi in campo e lo hanno invaso, aggredendo anche i giocatori, mentre anche alcuni dirigenti arrivavano alle mani.

Invasione di campo e scontri allo stadio durante Nizza-Marsiglia

Una persona è rimasta ferita negli scontri. La partita è stata sospesa e dopo un’ora e mezza, con il via libera del Prefetto, l’arbitro ha richiamato in campo la squadre, ma il Marsiglia si è rifiutato e la gara è stata definitivamente interrotta.

Sull’accaduto la Procura di Nizza ha aperto un’inchiesta, mentre la Commissione disciplinare della Ligue 1 vuole accertare le responsabilità di quanto accaduto all’Allianz Riviera. Intanto il Marsiglia rischia di perdere 3-0 a tavolino e gli ultras del Populaire Sud rischiano la squalifica.

Le parole di Longoria (Marsiglia) e Rivere (Nizza)

“Abbiamo deciso di non tornare in campo per difendere la sicurezza dei nostri giocatori – la versione del presidente del Marsiglia, Pablo Longoria -. Quello che è successo oggi è inaccettabile. Dobbiamo fissare dei precedenti nel calcio francese. L’arbitro era d’accordo con noi, la sicurezza andava garantita. La Lega ha deciso di riprendere per una questione di ordine pubblico, ma per noi non era accettabile. Per questo abbiamo deciso di non riprendere il gioco e di tornare a Marsiglia”.

Ben diversa la versione di Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza: “Sono successe tante cose. Ho detto al Marsiglia che non era un problema di calcio, ma di ordine pubblico, che bisognava riprendere il gioco per questioni di ordine pubblico”.