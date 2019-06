NAPOLI – “Attenderemo che l’Asl Napoli 3 e i vertici dell’Ospedale di Nola completino l’indagine interna già avviata. Non un giorno di più. Dopodiché, se fosse confermato che iscritti all’Ordine degli infermieri di Napoli si siano resi protagonisti di comportamenti tanto gravi e lesivi del buon nome della professione e dei suoi principi deontologici, prenderemo tutti i provvedimenti disciplinari previsti”.

A parlare è Ciro Carbone, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, sul video che circola sul web con le immagini che, secondo chi lo ha realizzato e diffuso, “mostra due presunte infermiere dell’Ospedale di Nola (Napoli), impegnate nel curarsi le unghie, nonostante il pianto a dirotto di un bambino”. “Comportamenti come quelli che il video mostra, qualora fossero confermati come veritieri, non sono in linea con i principi deontologici, professionali e etici della nostra professione. Essi – aggiunge Carbone – gettano discredito e offendono colleghi impegnati ogni giorno in un duro, delicato e apprezzato lavoro di assistenza nei nostri ospedali e sul territorio. Giudichiamo quindi ingiuste, immeritate e offensive le ingiurie e le offese alla professione che accompagnano il video sui social. Improperi che rispediamo al mittente perché, generalizzando, ledono ingiustamente la dignità, la professionalità e i meriti sociali e professionali di tanti infermieri che operano con elevata sapienza e competenza e con specchiato e riconosciuto slancio umanitario”.

Il filmato circola sul web dalla giornata di ieri, mercoledì 5 giugno. Il neonato piange, le infermiere in lontananza non se ne curano essendo troppo impegnate a mettersi lo smalto sulle unghie.

Fonte: Ansa, Youtube