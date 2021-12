Non è l’Arena, la vicequestora no vax Schilirò: “Articolo di Lancet scomparso dal web”. Ma Giletti lo mostra in diretta

La vicequestore no vax Nunzia Schilirò, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, sostiene che un articolo di The Lancet sia stato cancellato dal web: il giornalista Luca Telese, presente in studio, la deride e il conduttore, dopo pochi minuti, mostra l’articolo, tutt’ora sul web.

A Non è l’Arena scontro Telese-Schilirò sull’articolo di Lancet ‘scomparso’ dal web

Lo scontro è andato in scena durante il programma di approfondimento di La7. In collegamento da casa Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma sospesa dopo essersi schierata apertamente con i No green pass italiani, dice, rivolta a Telese presente in studio: “Al dottor Telese vorrei chiedere come mi spiega che l’articolo di Lancet che mi sono salvata sul telefono il 20 novembre quando me lo sono letta non si trova più? Come mai queste notizie scompaiono dal web”.

Le repliche al vetriolo di Luca Telese

Replica Telese: “Lei vuole dire che qualcuno ha cancellato l’articolo e solo lei ne possiede una copia? Lei mi è simpatica, ma non scompare nulla dal web”. Al che interviene la dottoressa Maria Rita Gismondo, virologa del Sacco di Milano: “Il Lancet è assolutamente reperibile come articolo”.

Massimo Giletti mostra l’articolo di Lancet a Schilirò

Lo stesso Giletti mostra l’articolo in diretta: “Io in otto secondi, mentre c’era questo dialogo, ho trovato l’articolo di Lancet sul telefonino. Eccolo qua”. “Del 20 novembre?”, chiede la vicequestore. “Sì, 20 novembre”, conferma Giletti, che a questo punto esclama: “Forse qualche amico suo le ha detto una cosa sbagliata!”.

E Telese ribadisce: “Massimo, è scomparso solo dal telefono della Schillirò. Quando fa la seconda dose lo trova”. Così il dibattito si sposta dal contenuto dell’articolo di Lancet al fatto che sia o meno sparito dal web.