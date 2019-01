ROMA – “Hai fatto tanti di quegli interventi che sei più trans di me”. Così ha risposto piccata Vladimir Luxuria agli attacchi di Daniela Santanché. Lo scontro tra le due si è consumato negli studi di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7.

La senatrice di Fratelli d’Italia ha criticato l’intervento dell’attivista alla trasmissione Alla Lavagna, in onda su RaiTre, dove Luxuria ha spiegato a una classe di bambini tra i 9 e i 12 anni il suo essere transgender. “In natura – ha attaccato la Santanché – non puoi andare con leggerezza a dire che ci sono generi diversi. Per me lei in natura ha il pene, quindi è un uomo”, ha asserito.

E Luxuria l’ha subito rimessa al suo posto: “Non mi parli di natura proprio lei che ha fatto più interventi di me. Sei più trans di me, Dany”, le ha detto.

Nei giorni scorsi la partecipazione di Luxuria al programma di Rai Tre aveva acceso il dibattito anche tra gli alleati di governo M5s e Lega. Il Carroccio aveva attaccato per bocca di Simone Pillon: “Inaccettabili lezioni di gender a una classe di bambini – aveva detto – Luxuria vada a raccontare le ´favole dell’uccello’ da qualche altra parte”. Ma in difesa dell’attivista era sceso in campo il sottosegretario 5 Stelle Vincenzo Spadafora: “Su Luxuria surreale continuare ad avere atteggiamenti omofobi, bene la Rai su messa in onda puntata”.

Luxuria dal canto suo si era difesa egregiamente: “Salvini in una puntata precedente ha parlato di sovranismo, anche lui voleva indottrinare o semplicemente ha espresso la sua opinione?”.