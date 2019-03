OSLO – Un video mostra cosa è accaduto alla nave da crociera Viking Sky che, in Norvegia, è rimasta bloccata per ore nel mare in tempesta a causa di un’avaria ai motori.

Le onde alte quattro metri colpiscono la nave che si inclina paurosamente. Gli oggetti all’interno si spostano da una parte all’altra e dal tetto piovono pezzi di legno che colpiscono i passeggeri in preda al panico.

Ora la Viking Sky è rientrata nel porto di Molde, 500 chilometri da Oslo, grazie ai rimorchiatori e dopo che l’equipaggio ha riacceso tre dei quattro motori di bordo della nave da crociera.

A bordo di quella che doveva essere una crociera di piacere c’erano 1373 persone tra cui un italiano. Tutti salvi i passeggeri: 400 avevano abbandonato la nave tramite gli elicotteri, gli altri hanno atteso a bordo che la situazione tornasse alla normalità.

Tra i passeggeri, 17 sono i ricoverati in ospedale. Il capitano, ad un certo putno ha chiesto l’interruzione delle manovre con gli elicotteri per far girare la nave dai rimorchiatori e avviare le procedure di navigazione: è questo al ragione per cui ad aver lasciato l’imbarcazione sono stati solo in 400.

Il video spiega perfettamente l’incubo vissuto dai passeggeri in crociera, bloccati al largo della Norvegia e in balia di una tempesta con venti forti e onde alte oltre 4 metri. Lanciato l’SoS, sono partiti immediatamente i soccorsi che però sono stati difficili proprio a causa del maltempo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev, Agi