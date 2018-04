BENEVENTO – Uniti nel sacro vincolo del matrimonio sulle note di “Oh Vita”, invece che con l’Ave Maria di Schubert.

Accade a Benevento dove Don Cosimo Cavalluzzo ha scelto la nuova hit di Jovanotti per benedire l’unione di due giovani sposi. Così Don Cosimo, da sempre impegnato in battaglie di giustizia sociale e in difesa dei beni comuni al fianco di Padre Alex Zanotelli, ha tirato fuori dalla tasca il telefonino e lo ha avvicinato al microfono facendo ascoltare a tutti i presenti il brano di Jovanotti.

Nel giro di 24 ore il video, girato da uno dei fedeli nella Basilica di San Bartolomeo, è diventato virale sul web con migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Ma la vera sorpresa finale per gli sposi è stata quando don Cosimo ha regalato loro due biglietti per assistere dal vivo a un concerto di Jovanotti.