Nubifragio Roma 24 agosto: il primo temporale estivo manda in tilt la città VIDEO

Nubifragio a Roma il pomeriggio del 24 agosto 2021. Il primo temporale estivo ha mandato in tilt la città. Strade allagate in modalità fiumi, cadute di alberi e rami, interventi incessanti dei vigili del fuoco.

Nubifragio Roma 24 agosto: città in tilt

Maltempo a Roma: nel primo pomeriggio di martedì 24 agosto forti piogge hanno interessato la zona a Sud-Est della città. Oltre 100 interventi effettuati dai vigili del fuoco per danni provocati dall’acqua, per soccorrere gli automobilisti in panne, per alberi e rami pericolanti.

Tra gli interventi, uno per il crollo parziale di un tetto in un’azienda agricola sulla via Prenestina. A quanto riferito dai pompieri, una parte di tetto in legno si è completamente distaccata. Non ci sono stati feriti tra le persone e gli animali. Le tre famiglie che abitano nella struttura hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli interventi dei vigili del fuoco a Roma

I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di strade e servizi per agevolare la viabilità nelle zone colpite da allagamenti, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale. Come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro.

Le pattuglie sono state impegnate nelle chiusure momentanee di strade e nel rilievo di danni legati alla caduta di rami o alberi come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell’Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.